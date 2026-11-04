Апеляційний суд Сеула залишив у силі вирок експрезиденту Юну — The Hindu

Апеляційний суд у Сеулі, Південна Корея, залишив у силі вирок колишньому президентові Юн Сок Йолю — 18 місяців умовного ув’язнення — у справі про поширення неправдивої інформації під час передвиборчої кампанії. Як повідомляє The Hindu, рішення ухвалили 4 листопада 2026 року.

Суд підтвердив вирок

Суд підтвердив висновок нижчої інстанції про те, що Юн порушив виборче законодавство, роблячи неправдиві заяви під час кампанії. Зокрема, справа стосується неправдивої інформації про його зв’язки із шаманом.

Під час телевізійного оголошення рішення у Високому суді Сеула головуючий суддя заявив, що обвинувачений мав надавати виборцям точну інформацію для ухвалення рішення, однак поширював дезінформацію. Суддя також зазначив, що від етапу розслідування до судового розгляду Юн послідовно вдавався до виправдань.

Юн Сок Йоль не виявив емоцій, коли суд оголосив про відхилення його апеляції. Його адвокати назвали рішення несправедливим, заявили, що суд недостатньо врахував контекст, і повідомили про намір звернутися до Верховного суду.

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Можливі наслідки для партії

Якщо Верховний суд Південної Кореї залишить вирок чинним, Партія народної сили, колишня партія Юна, може бути змушена повернути Національній виборчій комісії 39,7 млрд вон, або близько 29,6 млн доларів. За даними виборчої комісії, ця сума становить приблизно третину активів партії.

Законодавство Південної Кореї передбачає відшкодування партіям витрат на кампанію, якщо їхні кандидати набрали щонайменше 15% голосів. Водночас ув’язнення або штраф від 1 млн вон за виборче правопорушення призводить до анулювання результату кандидата та обов’язку партії повернути кошти. Рішення також може призвести до анулювання перемоги Юна на президентських виборах 2022 року.

У грудні 2024 року Юн оголосив воєнний стан і наказав військовим закрити парламент, однак депутати всупереч діям військових проголосували за скасування указу. Після цього його імпічментували та усунули з посади; згодом його засудили до довічного ув’язнення за заколот.

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