Апеляційний суд США обмежив доступ Мін’юсту до даних журналістів — The Hill

Федеральний апеляційний суд США одностайно обмежив доступ Міністерства юстиції адміністрації Дональда Трампа до даних приватних повідомлень журналістів у LinkedIn у межах розслідування витоку інформації, пов’язаної з національною безпекою. Колегія з трьох суддів також постановила, що окружний суд може звузити перелік записів, які уряд має право отримати. Про це повідомляє The Hill.

Запит на 18 місяців повідомлень

Прокурори адміністрації Трампа вимагали від LinkedIn передати дані приватних повідомлень окремих журналістів за 18 місяців. Міністерство юстиції також отримало від судді окружного суду Елізабет Гейнс постанову, яка забороняла платформі повідомляти журналістів про запит уряду.

LinkedIn оскаржила постанову, заявивши, що вона вплине на можливість платформи спілкуватися з користувачами. Розслідування стосувалося публікації неназваного медіа про надсекретну військову операцію США в іноземній країні, яку принаймні частково уможливив витік інформації.

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Ризик розкриття джерел

Рішення підготував суддя Джей Гарві Вілкінсон. Він зазначив, що доступ до приватних повідомлень журналістів може розкрити особи конфіденційних джерел і перешкодити майбутнім публікаціям про дії влади, законність та доброчесність яких викликають сумніви.

Суд визнав прагнення уряду розслідувати витоки, пов’язані з національною безпекою, однак наголосив, що це не дає йому права масово збирати приватну інформацію журналістів. На думку колегії, оскаржувана постанова в її чинному вигляді була істотно надто широкою.

Вілкінсон також звернув увагу, що журналісти, яких стосувався запит, за відповідний період опублікували майже 1 000 матеріалів на різні теми та працювали над невідомою кількістю неопублікованих текстів. Значна частина цих матеріалів, за оцінкою судді, видається далекою від публікації, яку принаймні частково уможливив витік.

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