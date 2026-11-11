Апеляційний суд США підтримав поновлення директора Голосу Америки — The Hill

Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні, США, підтримав поновлення Майкла Абрамовіца на посаді директора Голосу Америки (VOA), визнавши його звільнення Карі Лейк незаконним. Про це повідомляє The Hill.

Рішення апеляційного суду

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія встановила, що Лейк звільнила Абрамовіца без незалежного схвалення. Суд також відхилив аргументи відповідачів про те, що суд нижчої інстанції не мав права забороняти усунення Абрамовіца з посади без погодження Broadcasting Board.

У рішенні зазначено, що відповідачі не надали аргументів проти позиції Абрамовіца, за якою інший спосіб юридичного захисту не усунув би завданої йому шкоди. Апеляційний суд одностайно залишив чинним торішнє рішення старшого судді Окружного суду округу Колумбія Ройса Ламберта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка щодо USAGM

Ламберт раніше постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM), якому підпорядковується VOA, не мало повноважень звільняти Абрамовіца, а сам суддя міг поновити його на посаді. Абрамовіц у заяві, яку отримало Politico, привітав рішення та заявив, що очікує повернення до роботи Голосу Америки.

Абрамовіц, кілька журналістів VOA, профспілки та міжнародна організація «Репортери без кордонів» подали позов проти адміністрації Дональда Трампа через спроби розформувати мовника. У квітні 2025 року Ламберт безстроково заблокував спроби адміністрації ліквідувати VOA. У березні 2025 року президент Трамп підписав указ про масштабне скорочення USAGM, яке також опікувалося Radio Free Europe та Radio Free Asia.

Читай нас у