Апеляційний суд п’ятого округу США, що базується в Новому Орлеані, визнав неконституційним голосування за дорученням у Палаті представників Конгресу. Рішення стосується закону про державне фінансування на 1,7 трлн доларів, ухваленого у 2022 році, коли законодавці могли голосувати через представників за правилом, запровадженим під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє The Hill.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення дев’ятьма голосами проти восьми. Більшість дійшла висновку, що голосування за дорученням суперечить положенню Конституції США про кворум, оскільки члени Конгресу мають бути присутніми для його встановлення.

Автор рішення, суддя апеляційного суду Корі Вілсон, зазначив, що палати Конгресу мають значну свободу у встановленні процедурних правил, однак не можуть обходити конституційні обмеження власними рішеннями. Він також вказав, що запровадження механізму під час пандемії не змінює правової оцінки такого порядку.

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Голосування та позов

Палата представників застосувала правило про голосування за дорученням під час ухвалення Consolidated Appropriations Act 2023: закон підтримали 225 голосами проти 201. Як зазначено в рішенні, 226 членів Палати зареєстрували присутність і голосували за дорученням, тож фізично в залі перебувало менш як половина складу палати.

Позов у 2023 році подав генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, який прагнув заблокувати застосування в штаті Закону про справедливість щодо вагітних працівниць. Вілсон уточнив, що рішення не виходить за межі підтвердження судового захисту, наданого окружним судом у цій справі.

Суддя Джеймс Ґрейвз-молодший в окремій думці не погодився з більшістю. Він заявив, що вона неправильно витлумачила Конституцію, і звернув увагу, що в голосуванні за бюджетний закон взяли участь 99% законодавців, а ніхто з членів Палати не заперечував щодо відсутності кворуму.

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