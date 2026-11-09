Apple почала продавати пакети додаткового використання ШІ за $50 — Engadget

Apple почала продавати пакети додаткового використання ШІ-функцій у Creator Studio за 50 доларів. Першим застосунком, у якому стала доступною така опція, є Logic Pro: після вичерпання місячного ліміту користувачі можуть придбати додаткове використання інструментів штучного інтелекту.

Додаткове використання в Logic Pro

Як повідомляє Engadget, Apple оновила Logic Pro минулого місяця, додавши асистента на основі власних моделей компанії та моделей сторонніх розробників. За описом Apple, чатбот може допомагати творцям і продюсерам орієнтуватися у виробничих процесах, починати роботу над новою піснею, налаштовувати вокальну доріжку за одним запитом або вдосконалювати поточний проєкт.

Переглянути використання ШІ-функцій можна в меню Logic Pro, відкривши розділ Intelligence Features і пункт Show Usage. У вікні статистики є кнопка Buy More Usage, через яку пропонується придбати пакет додаткового використання.

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Умови для передплатників

Купувати такі пакети можуть власники активної підписки Apple Creator Studio у США, Великій Британії, Канаді, Бразилії, Франції, Німеччині, Індії та Мексиці. Пакет прив'язується до Apple Account, з якого його придбали, і не підтримує Family Sharing.

Невикористаний додатковий ліміт переноситься з місяця в місяць, але спливає через 12 місяців після купівлі. Apple зазначає, що додаткове використання списується лише після досягнення щомісячного ліміту для відповідних функцій. Застосунки Creator Studio доступні як за передплатою, так і за одноразовою купівлею.

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