Apple тестує розблокування обличчям для iPhone Duo — The Verge

Apple тестує для iPhone Duo функцію розблокування за обличчям, яка використовує фронтальну камеру смартфона. Вона доступна в бета-версії iOS 27.3, випущеній 16 листопада, повідомляє The Verge з посиланням на MacRumors.

Розблокування через фронтальну камеру

Наразі власники iPhone Duo можуть розблокувати пристрій лише за допомогою Touch ID або код-пароля. Тестова функція має дати їм змогу використовувати для цього обличчя без встановлення нового апаратного забезпечення.

За наявними даними, можливість має кілька обмежень. Вона працює лише для розблокування екрана блокування, а скористатися розпізнаванням обличчя можна тільки за умови, що протягом попередніх 45 хвилин користувач застосовував Touch ID або вводив код-пароль.

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Обмеження для платежів

Функцію розпізнавання обличчя не можна використовувати для підтвердження покупок через Apple Pay. Apple раніше заявляла, що публічний реліз iOS 27.3 заплановано на грудень. Якщо тестова функція увійде до фінальної версії оновлення, вона може стати доступною вже тоді.

За даними Bloomberg, Apple також планує додати Face ID до другого покоління iPhone Duo.

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