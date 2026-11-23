Apple TV продовжив комедійний серіал «Тед Лассо» на п’ятий сезон. Джейсон Судейкіс знову виконає головну роль і працюватиме виконавчим продюсером, повідомляє Variety.

Успіх четвертого сезону

Рішення про продовження ухвалили після успішного повернення шоу з четвертим сезоном, який вийшов у серпні після трирічної перерви. За даними Nielsen, за 4–5 серпня прем’єрний епізод четвертого сезону зібрав 296,6 млн хвилин перегляду.

За інформацією Variety, це був найбільший старт в історії Apple TV — серед усіх сезонів «Теда Лассо» та інших серіалів платформи. Після завершення початкової сюжетної арки наприкінці третього сезону серіал повернувся з новою історією: Тед Лассо знову приєднався до AFC Richmond, щоб тренувати жіночу футбольну команду другого дивізіону.

Разом із Судейкісом у четвертому сезоні повернулися Ганна Воддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Брендан Гант і Джеремі Свіфт. До акторського складу також увійшли Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсей, Рекс Гейз, Ейслінг Шаркі, Еббі Герн і Грант Філі.

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Лінії для продовження

У фіналі четвертого сезону Тед передав посаду менеджера жіночої команди AFC Richmond Алісі Чілтон, яку зіграла Таня Рейнольдс. Сам він став асистентом менеджера разом із тренером Беардом у виконанні Брендана Ганта.

Паралельно Рой Кент, персонаж Бретта Голдстіна, погодився очолити футбольний клуб «Челсі». Рой і Кілі, яку грає Джуно Темпл, також мали народити дитину. Власниця AFC Richmond Ребекка зробила пропозицію своєму хлопцеві Маттейсу.

«Тед Лассо» отримав премію «Еммі» як найкращий комедійний серіал за перші два сезони. Судейкіс раніше заявляв у подкасті Talk Easy With Sam Fragoso, що хотів би продовжити серіал п’ятим і шостим сезонами, утворивши ще одну трисезонну сюжетну арку.

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