Apple TV підтвердила вихід чотирисерійного документального серіалу «Timberlake» про життя та кар’єру Джастіна Тімберлейка. Як повідомляє Variety, перші два епізоди вийдуть у світі 11 грудня 2026 року.

Графік прем’єри

Третій епізод Apple TV випустить 18 грудня, а фінальний — 23 грудня 2026 року. Режисером проєкту став лауреат премії «Оскар» Фішер Стівенс, відомий за роботами «The Cove» та «Beckham».

За інформацією Apple TV, серіал охопить три десятиліття музики й попкультури. У ньому використають архівні матеріали, які раніше не публікували, а також ексклюзивні інтерв’ю з родиною, друзями та колегами Тімберлейка.

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Особисті теми серіалу

Із трейлера випливає, що документальний проєкт торкнеться дитинства Тімберлейка, його кар’єри та періоду роботи в гурті ’NSYNC. Також у серіалі, як очікується, порушать тему його стосунків із Брітні Спірс і суперечок після інциденту під час виступу Тімберлейка та Джанет Джексон у перерві Супербоулу 2004 року.

У ролику показано кадри зі Спірс, Джексон, дружиною Тімберлейка Джессікою Біл та іншими людьми з його оточення. У закадровому коментарі Тімберлейк згадує теплі й кумедні моменти дитинства, а також теми, про які йому складно говорити.

Серіал для Apple TV виробляють Blackbird Presents Films, Misher Films і Highly Flammable. Проєкт представлено Live Nation Studios.

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