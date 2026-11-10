Apple TV запускає вбудовану інтерпретацію жестовою мовою — TechCrunch

Apple TV запускає функцію інтерпретації жестовою мовою для частини свого контенту, щоб зробити перегляд доступнішим для глухої аудиторії. Першою стрічкою з новою опцією стане біографічний фільм Being Heumann про активістку за права людей з інвалідністю Джуді Гойманн, реліз якого запланований на п’ятницю.

Перекладач у вікні відтворення

Функція не створює окрему версію фільму для глядачів, які користуються жестовою мовою. Її можна активувати в налаштуваннях так само, як субтитри. Під час відтворення підтримуваного контенту перекладач з’являтиметься у правому нижньому куті екрана й передаватиме усне мовлення жестами.

Як повідомляє TechCrunch, американська жестова мова (ASL) та британська жестова мова (BSL) також будуть доступні для фільму F1. Пізніше цього року опцію мають додати до стрічок Way of the Warrior Kid і Greyhound.

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Без ШІ-перекладачів

Apple співпрацювала з режисерами артистичної жестової мови, щоб інтерпретація відповідала тону кожного фільму. Компанія не використовує перекладачів, згенерованих штучним інтелектом, оскільки, за її словами, спільнота глухих людей не вказувала на потребу в такому рішенні.

Опція входить до оновлення iOS 27.2. Після її ввімкнення у підтримуваних Apple Original на Apple TV з’являтиметься спеціальна кнопка, а на сторінці контенту — піктограма жестової мови поруч із субтитрами та аудіоописом. Сервіс також створить добірку фільмів і серіалів з ASL, а підтримувані роботи можна буде знаходити через пошук за запитами на кшталт «with ASL».

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