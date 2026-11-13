Apple відкрила передзамовлення на перші пристрої Home Collection — The Verge

Apple відкрила передзамовлення на частину перших пристроїв для розумного дому з нової лінійки Apple Home Collection. Доставку доступних для замовлення моделей очікують у період із 11 до 17 грудня, повідомляє The Verge.

Які пристрої вже доступні

Наразі в онлайн-магазині Apple можна замовити лише кілька аксесуарів LG Electronics, спільно розроблених для цієї колекції. Це зовнішня камера LG Outdoor Cam за 299,95 долара, внутрішня камера LG Indoor Cam за 199,95 долара та відеодзвінок LG Video Doorbell вартістю 249,95 долара.

Apple представила Apple Home Collection місяць тому в межах посилення своєї присутності на ринку розумного дому. Компанія розробляла пристрої разом із LG Electronics і Schneider Electric. Водночас із початком передзамовлень став доступним розумний дисплей HomeView із Siri на основі штучного інтелекту.

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Моделі без дати відправлення

Частина заявлених пристроїв колекції ще не доступна для передзамовлення та не має прогнозованих дат постачання. До них належать камера LG Floodlight Cam за 399,95 долара, розумний дверний замок LG Smart Deadbolt Lock за 349,95 долара, термостат LG Smart Thermostat за 199,95 долара, термостат Schneider Home Smart Thermostat за 199,95 долара та датчик Schneider Home Room Sensor за 39,95 долара.

Налаштування та підключення

Пристрої Apple Home Collection не мають ексклюзивних функцій, однак партнерство має спростити їхнє налаштування: для початку роботи достатньо піднести iPhone до пристрою. Вони також використовують протокол Thread, що дає змогу зберігати підключення у разі втрати доступу до інтернету або мережі Wi-Fi. Крім того, пристрої можуть автоматично оновлювати мережеві дані після зміни параметрів бездротової мережі.

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