Apple залучить до 200 тисяч людей до дослідження медичного ШІ — The Verge

Apple у США оголосила про запуск дослідження Apple Health AI Usage Study, покликаного з’ясувати, як люди взаємодіють із розмовними інструментами штучного інтелекту для питань про здоров’я та наскільки корисними є їхні відповіді. Компанія планує залучити до 200 тисяч учасників.

Застосунок для медичних запитань

Як повідомляє The Verge, дослідження Apple проводить разом із OpenEvidence — клінічною ШІ-платформою, якою користуються медичні працівники. Вона формує відповіді на основі медичної інформації, зокрема з таких джерел, як The New England Journal of Medicine.

Учасники користуватимуться новим застосунком для iOS: вони зможуть ставити запитання щодо здоров’я та оцінювати отримані відповіді за точністю, деталізацією і релевантністю. Відповіді мають бути викладені зрозумілою мовою та містити посилання на рецензовані клінічні джерела.

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Умови участі та дані HealthKit

Застосунок уже доступний для завантаження, а реєстрація учасників розпочалася. Долучитися можуть люди віком від 21 року, які перебувають у США та мають iPhone 15 Pro з iOS 26 або новішою версією системи.

Застосунок працює з текстовими запитами. Диктувати їх можна через клавіатуру iOS, однак він не інтегрований із Siri чи Apple Intelligence і не використовує Apple Intelligence.

Під час реєстрації учасники можуть добровільно надати дані Apple HealthKit — наприклад, про фізичну активність, сон або результати клінічних лабораторних досліджень. Це дасть змогу включати до відповідей більше персонального контексту. Apple заявила, що вжила заходів для конфіденційності інформації, а зібрані дані не використовуватимуть для навчання моделей ШІ.

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