Арабська ліга закликала розслідувати заяви про тортури в Рамлі — Anadolu Agency

Арабська ліга закликала провести незалежне міжнародне розслідування заяв про тортури та систематичне жорстоке поводження з палестинцями з Гази, яких утримують у в'язниці Рамла в центральному Ізраїлі. Організація також вимагає притягнути винних до відповідальності, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про напади у крилі Ракевет

У заяві Арабська ліга засудила повідомлення про неодноразові напади на ув'язнених у крилі Ракевет. За її твердженням, унаслідок цих дій люди дістали травми та опіки. Організація заявила, що такі практики порушують міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські конвенції та Конвенцію проти катувань, і кваліфікувала їх як злочини проти людяності.

Заклик пролунав після звіту Палестинського медіаофісу у справах ув'язнених від 27 жовтня. Там стверджували, що ув'язнених із Гази у крилі Ракевет регулярно били кийками, застосовували проти них перцевий спрей, газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Також офіс заявив, що охоронці заходили до камери із поліцейськими собаками, а потім відводили затриманих до приміщення без камер спостереження, де їх нібито били.

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Вимоги щодо доступу та звільнення

Арабська ліга зажадала негайно припинити ймовірне жорстоке поводження та надати Міжнародному комітету Червоного Хреста й незалежним спостерігачам безперешкодний доступ до установи. На її думку, це необхідно для фіксації умов утримання та надання медичної допомоги.

Організація також закликала негайно звільнити хворих і поранених ув'язнених та припинити свавільні затримання. Вона звернулася до міжнародної спільноти, Ради ООН з прав людини та Генеральної асамблеї ООН із закликом захистити палестинських ув'язнених. Негайної відповіді ізраїльської сторони на заяву Арабської ліги не було.

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