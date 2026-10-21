Арабські партії Ізраїлю хочуть усунути прем’єра Нетаньягу — Anadolu Agency

Лідери трьох арабських партій Ізраїлю на пресконференції в Хайфі заявили, що об’єднання «Спільний список» працюватиме над усуненням прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на виборах до Кнесету, які мають відбутися 27 жовтня 2026 року. Вони вважають, що вища явка арабських виборців може перешкодити Нетаньягу та його правій коаліції сформувати новий уряд, повідомляє Anadolu Agency.

Три партії у спільному списку

У конференції взяли участь лідер «Спільного списку» Юсеф Джабарін, який очолює Демократичний фронт миру і рівності «Хадаш», голова парламентської фракції альянсу та лідер Арабського руху за оновлення «Тааль» Ахмад Тібі, а також лідер партії Національно-демократична асамблея «Балад» Самі Абу Шехаде. Ці три партії входять до об’єднання.

Джабарін заявив, що альянс нарощує підтримку в опитуваннях і розраховує отримати десять або більше мандатів. За його словами, «Спільний список» має бути захистом для арабських громадян від насильства і злочинності та політики знесення будинків, а також підтримувати молодь у соціальних і економічних питаннях. Він також закликав захищати мечеть Аль-Акса, церкви та ченців у Єрусалимі.

Умови підтримки іншого уряду

Ахмад Тібі заявив, що альянс прагне не допустити збереження Нетаньягу на посаді глави перехідного уряду та сприяти формуванню альтернативної адміністрації. Водночас він визнав, що такий уряд не відповідатиме прагненням арабських партій, але назвав це вибором між поганим і гіршим варіантом.

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Тібі також висловив готовність співпрацювати з іншими політичними силами для скасування закону Камініца, який полегшує знесення арабських будинків. Серед умов підтримки будь-якого уряду арабські депутати назвали припинення воєн, відкриття політичної перспективи для палестинського народу та припинення дискримінації палестинських громадян Ізраїлю.

Розклад сил у Кнесеті

Арабські громадяни становлять близько 20% населення Ізраїлю, яке перевищує 10 мільйонів осіб. Згідно з останніми опитуваннями, «Спільний список» може здобути дев’ять місць у 120-місцевому Кнесеті, а Об’єднаний арабський список на чолі з Мансуром Аббасом — п’ять.

Опитування також показують близьку боротьбу між блоком Нетаньягу та єврейською опозицією, яку очолює колишній начальник Генерального штабу ізраїльської армії Гаді Айзенкот. Жоден із блоків не набирає необхідних для більшості 61 мандата. Співпраця єврейських опозиційних та арабських партій могла б завадити Нетаньягу сформувати уряд, однак більшість опозиційних лідерів відкидає таку взаємодію, а Нетаньягу й Айзенкот досі виключали союз із арабськими партіями.

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