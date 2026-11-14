Арабський парламент добиватиметься визнання хуситів терористами — Asharq Al-Awsat

У Ер-Ріяді Арабський парламент оголосив про початок регіонального та міжнародного парламентського плану дій проти руху хуситів. Ініціатива спрямована на формування твердої міжнародної позиції щодо атак угруповання на Саудівську Аравію, визнання хуситів терористичною організацією, перекриття каналів фінансування й постачання озброєнь, а також притягнення відповідальних за порушення до відповідальності.

Робота з парламентами та ЄС

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, план передбачає чотири основні напрями. Дипломатичний трек має охопити столиці, де ухвалюють ключові міжнародні рішення, через прямі контакти з парламентами п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

Арабський парламент також має намір залучити підтримку країн та міжнародних структур, які досі не внесли хуситів до переліків терористичних організацій. Особлива увага приділятиметься Європейському Союзу: план передбачає контакти з керівництвом Європарламенту та високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

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Ініціатори прагнуть закликати європейські інституції завершити юридичні процедури для внесення руху до офіційного переліку терористичних організацій ЄС, а також розширити обмежувальні заходи й санкції проти його керівників та пов’язаних із ним структур.

Матеріали для Міжнародного кримінального суду

Окремий напрям плану стосується міжнародного правосуддя. Арабський парламент хоче підготувати документоване юридичне досьє щодо нападів і порушень, які, на думку парламенту, можуть підпадати під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Після цього матеріали планують офіційно передати до Офісу прокурора МКС.

У парламенті заявили, що атаки хуситів, окрім загрози безпеці та суверенітету Саудівської Аравії, створюють ризики для морського й повітряного сполучення, стабільності світових поставок енергії, логістичних ланцюгів та міжнародної торгівлі. Там також пов’язали ці дії із загрозами регіональній та міжнародній безпеці.

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