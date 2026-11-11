Арабський спільний список пообіцяв домагатися усунення Нетаньягу — Anadolu Agency

В Ізраїлі Арабський спільний список заявив, що домагатиметься усунення від влади виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу після його промови проти арабських партій у Кнесеті, повідомляє Anadolu Agency.

Реакція арабських партій

Нетаньягу звинуватив Арабський спільний список та Об’єднаний арабський список у прагненні знищити Ізраїль. У заяві Арабський спільний список повідомив, що Нетаньягу перебуває у стані повної істерії, а його виступ містив безумство, підбурювання, расизм і ненависть.

Блок також заявив, що діятиме відповідно до вимоги своїх виборців усунути Нетаньягу, спікера Кнесету та уряд. Лідер Об’єднаного арабського списку Мансур Аббас також засудив виступ Нетаньягу. В ефірі Channel 12 він сказав, що був шокований використанням офіційного заходу для підбурювання проти арабських громадян Ізраїлю та фабрикації звинувачень проти них.

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Переговори про новий уряд

Заяви пролунали під час переговорів про формування уряду, які веде лідер партії Yashar Гаді Ейзенкот після виборів 27 жовтня, що не дали однозначного результату. Його блок із чотирьох партій має 48 місць у 120-місному Кнесеті, тоді як табір Нетаньягу — 53. Арабський спільний список та Об’єднаний арабський список разом мають 19 мандатів.

Президент Іцхак Герцог у неділю офіційно доручив Ейзенкоту сформувати уряд. На це відведено 28 днів із можливістю продовження строку ще на 14 днів. Противники Нетаньягу погоджуються щодо необхідності завершити його правління, але мають розбіжності стосовно складу майбутнього уряду та співпраці з арабськими партіями.

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