Арбітр НФЛ Віллард проведе два матчі за день — The Guardian

У США арбітр НФЛ Дон Віллард у неділю має відпрацювати два матчі за один день після того, як Федеральне управління цивільної авіації США на кілька годин призупинило польоти по всій країні. Як повідомляє The Guardian, обмеження, запроваджені у п’ятницю, порушили логістику спортивних команд і суддівських бригад.

Два матчі для одного арбітра

Віллард спершу судитиме матч між «Маямі Долфінс» та «Індіанаполіс Колтс», який розпочнеться о 13:00 за східним часом США. Потім він має подолати 112 миль на схід, щоб працювати на вечірньому матчі між «Піттсбург Стілерс» і «Цинциннаті Бенгалс».

Недільний розклад НФЛ частково полегшив ситуацію, адже команди зазвичай прибувають на матчі напередодні. Водночас припинення польотів змусило лігу змінювати призначення суддівських бригад.

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Зміни в інших лігах

Національна баскетбольна асоціація також коригувала склади суддівських бригад. Браян Форте замінив Джейсона Голденберга на матчі «Чикаго» — «Міннесота», а Дженна Шредер замінила Форте на грі «Даллас» — «Клівленд». Майкл Сміт приєднався до бригади матчу «Бруклін» — «Мемфіс», оскільки інший арбітр не встиг прибути вчасно.

Затримки торкнулися і студентського американського футболу. Матч Юти проти Аризони, а також гра Аризона Стейт проти Сентрал Флориди були перенесені на три години. Зустріч Міссіссіпі з Оклахомою перенесли на неділю, а деякі команди, зокрема Оберн, скористалися чартерними автобусами.

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