За даними France 24, Спортивний арбітражний суд у вівторок задовольнив апеляцію Сенегалу щодо повернення титулу Кубка африканських націй після фіналу в Марокко проти господарів турніру. Рішення ухвалили через десять місяців після матчу в Рабаті, який супроводжувався хаосом на полі та сутичками на трибунах.

Фінал у Рабаті

Сенегал переміг Марокко з рахунком 1:0 у додатковий час. Наприкінці основного часу сенегальська команда залишила поле, протестуючи проти призначення пенальті в її ворота.

Гру поновили приблизно через 15 хвилин після рішення арбітра Жан-Жака Ндали з Конго. Пенальті у виконанні Браїма Діаса було відбито, а єдиний гол у додатковий час приніс перемогу Сенегалу. Правила футболу визначають рішення арбітра на полі як остаточні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перегляд результату

У березні апеляційна інстанція Конфедерації африканського футболу скасувала результат фіналу та присудила Марокко технічну перемогу 3:0. Судді послалися на регламент турніру: команда, яка відмовляється продовжувати гру або залишає поле без дозволу арбітра до завершення матчу, вважається такою, що програла.

Спортивний арбітражний суд розглянув докази на одноденному слуханні минулого місяця. Його рішення можна оскаржити у Верховному суді Швейцарії лише з обмежених процедурних підстав.

Читай нас у