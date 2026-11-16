Арбітражний комітет відхилив заяву Gabriel Resources у спорі з Румунією — Romania Insider

Румунія здобула остаточну перемогу в міжнародному арбітражі щодо запропонованого проєкту видобутку золота в Рошія-Монтане. Спеціальний комітет Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID) відхилив заяву Gabriel Resources про скасування арбітражного рішення.

Рішення комітету

Як повідомляє Romania Insider, рішення спеціального комітету ухвалили 13 листопада. Міністерство фінансів Румунії назвало результат остаточною перемогою держави в цьому міжнародному арбітражі.

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Чинність рішення 2024 року

Комітет розглянув заяву Gabriel Resources і її дочірньої компанії, зареєстрованої на Джерсі, яка намагалася домогтися скасування арбітражного рішення від 8 березня 2024 року.

Відхилення цієї заяви означає, що рішення 2024 року повністю зберігає чинність. Ним було відхилено вимоги компаній про компенсацію від Румунії на суму приблизно 6,5 млрд доларів США.

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