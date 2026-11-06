ARCA отримала дозвіл для заводу боєприпасів в Естонії — ERR News

Турецька оборонна компанія ARCA отримала в Естонії дозвіл на діяльність для запланованого заводу боєприпасів у промисловому парку оборонної галузі Пих'я-Ківіилі. Підприємство має розпочати виробництво у 2028 році та випускати великокаліберні боєприпаси, зокрема 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Дозвіл естонській структурі ARCA Baltics Operations видали 20 жовтня, повідомляє ERR News. За даними видання, продукцію підприємства планують використовувати Сили оборони Естонії.

Інвестиції та інфраструктура

ARCA має намір інвестувати 300 млн євро у виробничу інфраструктуру, обладнання та складські приміщення. Компанія також заявила про готовність створити в регіоні до 1 000 робочих місць.

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Держава надасть компанії ділянку площею 141 гектар у парку оборонної промисловості Пих'я-Ківіилі. Естонська влада планує вкласти до 10 млн євро у під'їзні дороги, огорожу по периметру, а також підключення електро-, газо- і водопостачання, необхідні для виробництва.

Наступні етапи

Після отримання дозволу сторони мають укласти договір про речові права; завершити процедуру в нотаріуса планують до кінця року. Речниця Міністерства оборони Естонії Інес Едур зазначила, що наразі компанія може продовжувати проєктування та інші підготовчі роботи. До будівництва вона зможе перейти після укладення договору та отримання дозволу на будівництво.

Видачу дозволів для виробництва військових боєприпасів в Естонії контролює комісія, створена відповідно до Закону про зброю. До неї входять представники Управління із захисту прав споживачів і технічного регулювання, поліції та прикордонної служби, Сил оборони Естонії, рятувальної служби й служби внутрішньої безпеки.

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