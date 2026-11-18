В Іспанії футбольний клуб «Реал Мадрид» підписав новий шестирічний контракт із турецьким вінгером Ардою Гюлером. Угода діятиме до 2032 року, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву клубу.

Контракт до 2032 року

«Реал Мадрид» оголосив про нову угоду в середу, 18 листопада. Попередній контракт 21-річного футболіста з клубом був чинний до 2029 року. Новий договір передбачає, що Гюлер залишатиметься гравцем мадридської команди до 2032 року.

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Гюлер є турецьким вінгером і виступає за збірну Туреччини. У повідомленні не уточнюються фінансові умови його нового контракту з клубом.

Виступи цього сезону

У нинішньому сезоні Гюлер зіграв у 14 із 16 матчів «Реала». На його рахунку чотири голи та сім результативних передач.

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