Міністерство закордонних справ Аргентини засудило офіційний візит принцеси Анни на Фолклендські острови, назвавши його «провокацією». Буенос-Айрес також відкинув її заходи на архіпелазі, який перебуває під управлінням Великої Британії та відомий в Аргентині як Мальвінські острови, а також на острові Південна Джорджія. Про це повідомляє The Independent.

У заяві, опублікованій у соцмережах, аргентинське зовнішньополітичне відомство звинуватило Велику Британію у проведенні цих заходів «у межах незаконної британської окупації» островів і прилеглих вод. Аргентина заявляє претензії на суверенітет над Фолклендськими островами та Південною Джорджією.

Суперечка через нафтовий проєкт

Дипломатична суперечка розгортається на тлі напруженості довкола морського нафтового проєкту Sea Lion. Його реалізують британська компанія Rockhopper Exploration та її ізраїльський партнер Navitas Petroleum.

Минулого місяця уряд президента Аргентини Хав’єра Мілея звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі з проханням втрутитися й зупинити розробку родовища. Це сталося після того, як Rockhopper повідомила про намір розпочати видобування нафти на північ від островів не пізніше січня 2028 року. Рішення щодо запиту Аргентини про термінові тимчасові заходи заплановане на 28 листопада.

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Мілей раніше називав буріння «незаконним розграбуванням» природних ресурсів Аргентини та підтримував законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності для компаній, що працюють у спірних водах. У вересні аргентинський суд також видав припис, спрямований на блокування проєкту, після екологічного позову місцевих громадських груп.

Програма візиту принцеси Анни

Букінгемський палац представив поїздку принцеси Анни, що триває до 20 листопада, як візит зі збереження спадщини та вшанування пам’яті. Вона відвідала острови як покровителька South Georgia Heritage Trust, відкрила новий спортивний комплекс у Стенлі та меморіал полярному досліднику серу Ернесту Шеклтону.

Велика Британія безперервно управляє Фолклендськими островами з 1833 року, не визнає претензій Аргентини на суверенітет і наголошує на праві жителів островів на самовизначення та розробку природних ресурсів. У 1982 році держави вели 74-денну війну за територію, що завершилася капітуляцією аргентинських сил. ООН визнає наявність спору щодо суверенітету та закликає обидві сторони утримуватися від односторонніх дій у регіоні.

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