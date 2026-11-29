Збірна Аргентини з регбі обіграла Шотландію з рахунком 34:26 у матчі Nations Championship на стадіоні «Алліанц Стедіум Твікенгем». Шотландці першими вийшли вперед завдяки спробі Джеймі Добі, однак згодом пропустили п’ять спроб.

П’ять спроб Аргентини

За аргентинців спроби занесли флай-хаф Томас Альборнос, вінгери Ігнасіо Менді та Родріго Ісгро, хукер Хуліан Монтойя і восьмий Хуан Мартін Сельсо. Як повідомляє Sky Sports News, аргентинці завершили рік перемогою після великих поразок від Ірландії та Франції цього місяця.

Шотландія скоротила відставання наприкінці

У другому таймі капітан шотландців Рорі Дарґ заніс спробу, після якої відставання команди скоротилося до трьох очок. Однак Рорі Сазерленда тимчасово вилучили за порушення під час маулу, а Аргентина після цього двічі збільшила перевагу.

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Коли час матчу вже сплив, аргентинці вели 34:19. Спроба Джорджа Горна в останній момент установила остаточний рахунок 34:26. Влітку Шотландія перемогла Аргентину в гостях із рахунком 47:38.

Наступний матч Шотландія проведе 6 лютого 2027 року проти Італії в Единбурзі в рамках Кубка шести націй. Аргентина 10 липня 2027 року зіграє з Австралією в Сіднеї в Rugby Championship.

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