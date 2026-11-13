Аргентина попросила трибунал зупинити нове буріння Sea Lion — Buenos Aires Times

Аргентина звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням застосувати тимчасові заходи, які мають перешкодити Великій Британії та компаніям просувати нафтовий проєкт Sea Lion у спірних водах поблизу Мальвінських (Фолклендських) островів. Аргентинська делегація просить зупинити нове буріння та встановлення видобувних об’єктів, повідомляє Buenos Aires Times.

Аргументи аргентинської сторони

Представники Аргентини заявили, що трибунал має юрисдикцію prima facie для розгляду клопотання, а права, на які посилається країна, є правдоподібними та потребують захисту до завершення арбітражу. Вони також стверджують, що запропоноване буріння неподалік островів може завдати непоправної шкоди.

Правознавець Марсело Кохен заявив, що трибунал може ухвалити тимчасові заходи, не висловлюючись щодо аргентинської претензії на суверенітет над островами. За позицією Аргентини, звернення спрямоване на недопущення односторонньої розробки природних ресурсів у спірній зоні.

Нідерландський юрист Ніко Схрейвер наголосив на терміновості справи. За його словами, після остаточного інвестиційного рішення від 10 грудня 2025 року проєкт Sea Lion перейшов від розвідки до конкретного плану видобутку. За даними, представленими делегацією, проєкт передбачає до 26 постійних підводних свердловин і запланований видобуток 310,5 мільйона барелів нафти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі позови проти керівників компаній

Міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно також заявив, що країна може подати кримінальні позови проти керівників компаній Rockhopper і Navitas, залучених до Sea Lion. За його словами, уряд вважає, що ці компанії та їхні директори можуть вчиняти злочини за аргентинським законодавством, і має намір діяти.

Кірно додав, що компанії вже були санкціоновані за національним законодавством. Аргентина, за його словами, використовуватиме юридичні, дипломатичні та судові інструменти, щоб перешкодити розробці ресурсів архіпелагу.

Слухання у трибуналі завершилися. Термін ухвалення рішення не встановлено, однак джерела, пов’язані з делегацією, припускають, що воно може бути ухвалене до кінця місяця.

Читай нас у