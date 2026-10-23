Аргентина визнала п’ять картелів і угруповань терористичними — Anadolu Agency

Уряд Аргентини визнав п’ять латиноамериканських транснаціональних злочинних і повстанських угруповань терористичними та вніс їх до Публічного реєстру осіб і організацій, пов’язаних з терористичними актами та їх фінансуванням (RePET).

Які угруповання внесли до реєстру

До переліку увійшли мексиканські картелі «Сіналоа» та La Nueva Familia Michoacana, колумбійська Армія національного визволення (ELN), дисиденти FARC-EP, а також еквадорське угруповання Los Tiguerones. Про рішення адміністрації президента Хав’єра Мілея повідомляє Anadolu Agency.

У президентській адміністрації заявили, що оперативні можливості цих груп, їхнє географічне поширення в регіоні та диверсифікація незаконної діяльності створюють пряму загрозу життю, майну й активам громадян Аргентини. Рішення готували за участю міністерств закордонних справ, безпеки та юстиції, а також Державного секретаріату розвідки Аргентини (SIDE).

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Повноваження для правоохоронців

Після внесення до RePET аргентинські правоохоронні та розвідувальні органи отримають розширені адміністративні повноваження для заморожування активів, протидії транскордонному фінансуванню та посилення нагляду за ймовірними оперативними осередками цих структур.

За даними аргентинської влади, картель «Сіналоа» пов’язаний із міжнародною торгівлею наркотиками, торгівлею людьми та вимаганням. La Nueva Familia Michoacana, як стверджує уряд, розширює діяльність у міжнародному наркотрафіку й незаконному видобутку корисних копалин. Los Tiguerones аргентинська влада назвала угрупованням, причетним до замовних убивств і морської контрабанди наркотиків.

Уряд також заявив, що мережі вербування, логістики та торгівлі зброєю ELN і дисидентів FARC-EP виходять за межі Колумбії. Рішення передбачає обмін розвідувальними даними в режимі реального часу між SIDE та міжнародними партнерами з протидії тероризму.

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