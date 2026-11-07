Аргентина залучить 19 тисяч правоохоронців до візиту Лева XIV — Interia

Влада Аргентини готує масштабні заходи безпеки до візиту Папи Лева XIV, який має прибути до країни в неділю. У Буенос-Айресі до охорони заходів планують залучити 19 тисяч працівників поліції та інших служб порядку, повідомляє Interia.

Вихідні дні через візит понтифіка

У зв’язку з поїздкою понтифіка влада оголосила вихідні дні. Понеділок буде неробочим днем по всій країні: цього дня Лев XIV має відслужити месу на площі перед Пам’ятником іспанцям у Буенос-Айресі. Вівторок оголошено вихідним у провінції Кордова та в Буенос-Айресі, а середу — у провінції Буенос-Айрес, де розташоване місто Лухан.

За даними телеканалу TN, кількість запитів на проживання в Кордові та Лухані на готельних платформах зросла на 400–500%. У Лухані вартість ночівлі для чотирьох людей піднялася до 900–2000 доларів за ніч.

Операція безпеки у трьох юрисдикціях

Міністерка громадської безпеки Алехандра Монтеоліва назвала підготовку найбільшою операцією безпеки в історії Аргентини. За її словами, вона охопить три юрисдикції, три аеропорти, 11 закритих заходів і три масові події, на яких очікують до 7 мільйонів учасників.

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У Буенос-Айресі також мобілізують 28 машин швидкої допомоги та 120 медиків. Для оперативного пересування крізь натовп передбачені десять медиків на мотоциклах і екіпаж гелікоптера.

Очікування мільйонів учасників

За результатами одного з опитувань, 16,5% респондентів заявили про намір відвідати зустрічі з Папою. У масштабах країни це становило б близько 7,5 мільйона людей, які можуть відвідати публічні події в Буенос-Айресі, Кордові та Лухані. Ще 34% опитаних не визначилися, чи поїдуть на заходи.

Намір побачити понтифіка висловлювали не лише католики: про це заявили 13% опитаних протестантів і понад 7% людей без релігійної належності. Візит стане першим приїздом Папи до Аргентини з 1987 року, коли країну відвідав Іван Павло II. Перед Аргентиною Лев XIV розпочав поїздку Південною Америкою з Уругваю, а в середу має вирушити до Перу, де перебуватиме до 16 листопада.

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