Аргентина запровадила SCS 9001 для держзакупівель телекомобладнання — The Rio Times

Аргентина запровадила стандарт безпеки ланцюгів постачання SCS 9001 для закупівель телекомунікаційного обладнання державним сектором. Розпорядження №7/2026 Національного центру кібербезпеки, опубліковане в офіційному віснику 6 листопада 2026 року, стосується обладнання для критичної телекомунікаційної інфраструктури.

Кого стосуються вимоги

Правила поширюються на національний державний сектор, зокрема на державні компанії, які закуповують обладнання, укладають контракти щодо нього або експлуатують його для критичних телекомунікаційних мереж. До таких структур належить державний оператор мереж ARSAT. Приватні компанії формально не зобов’язані виконувати нові вимоги, однак вони можуть зіткнутися з ними під час участі в державних тендерах.

Як повідомляє The Rio Times, SCS 9001 розробила Telecommunications Industry Association — американська галузева організація у сфері телекомунікацій. Сертифікація оцінює процеси виробника в усьому ланцюгу постачання, а не окремі пристрої.

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Строки та перехідний період

Національний центр кібербезпеки має протягом 90 днів визначити мережі, які вважатимуться критичними, а також розподілити обладнання за рівнями критичності. Згідно з повідомленнями про додаток до розпорядження, передбачено чотири рівні, а сертифікація SCS 9001 буде обов’язковою для двох найвищих.

У повідомленнях про додаток також ідеться про 36-місячний перехідний період: у цей час постачальникам достатньо підтвердити початок процедури сертифікації. Для вже встановленого обладнання можуть передбачати плани адаптації, а рішення про його заміну має бути обґрунтованим.

Вплив на постачальників

Розпорядження не називає конкретних компаній чи країн і не встановлює заборон за національною ознакою. Водночас місцеві медіа зазначали, що TIA не сертифікує компанії зі списків обмежень уряду США, до яких належать Huawei та ZTE. У повідомленнях про розпорядження не наводили оцінки вартості можливого переходу операторів на інше обладнання.

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