Федеральна суддя Марія Еухенія Капучетті в Аргентині розпорядилася провести первинні слідчі дії, щоб з'ясувати, чи допомагав уряд президента Хав'єра Мілея бразильському сенатору Флавіо Болсонару під час його транзиту з Бразилії до Маямі через Аргентину. Як повідомляє Buenos Aires Times, провадження також стосується можливих порушень міграційного контролю та ймовірного сприяння посадовців його пересуванню країною.

Запити до державних органів

Суддя задовольнила клопотання прокурорки Паломи Очоа про витребування інформації в низки державних структур. Міністерство закордонних справ має повідомити, чи отримувало раніше попередження або запити, пов'язані із судовою ситуацією бразильського сенатора.

Від міграційних органів суд вимагає докладний звіт про процедури контролю. Також Капучетті запросила записи камер податкового відомства ARCA, федеральної поліції, прикордонної служби та оператора аеропортів Aeropuertos Argentina, щоб встановити пересування Болсонару територією Аргентини.

За даними видання, прокуратура федерального суду Комодоро-Пі в Буенос-Айресі також прагне об'єднати кілька скарг, поданих представниками опозиції. Справу, що почалася зі скарги лідера Partido Obrero Габріеля Солано, доповнили заявою депутата-соціаліста Естебана Паулона.

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Перетин кордону та чартерний рейс

Аргентинська міграційна служба дозволила в'їзд Болсонару та членам його родини за бразильськими документами. Слідство, зокрема, перевіряє можливу причетність спеціальної охорони, пов'язаної з президентським радником Сантьяго Капуто, транспортних засобів двонаціональної ГЕС Ясірета та співробітників розвідувального агентства SIDE.

Керівник кабінету міністрів Дієго Сантиллі публічно заявив, що транзит Болсонару країною був законним, оскільки не існувало обмежень з боку Інтерполу. За даними аргентинської влади, Болсонару перетнув кордон із Бразилією суходолом у вівторок увечері, а згодом вилетів до Маямі з Пуерто-Ігуасу. Як саме він дістався з Бразиліа до прикордонної зони, наразі невідомо.

Власник авіакомпанії Baires Fly SA Луїс Гранде повідомив AFP, що політ приватним літаком організував і оплатив посередник авіаційного ринку, який живе у США. За словами Гранде, посередник переказав 150 тисяч доларів зі свого рахунку в американському банку до аргентинського банку. Він також заявив, що не знає клієнта цього посередника.

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