Аргентинський півзахисник Леандро Паредес упав під час телевізійного інтерв’ю після фіналу Копа Судамерикана в Барранкільї, Колумбія. Його клуб «Бока Хуніорс» у вирішальному матчі переміг бразильський «Атлетіко Мінейро» з рахунком 2:0, повідомляє BBC Sport.

Спека та вологість

32-річний футболіст важко переносив спеку й високу вологість у Барранкільї. Паредеса замінили у другому таймі, а згодом він упав під час розмови з тележурналістом. На оприлюднених кадрах видно, як журналіст намагався підтримати гравця, щоб пом’якшити його падіння.

Стан футболіста

Після надання допомоги Паредес зміг дійти до роздягальні та приєднався до святкування команди. Після матчу він повідомив в Instagram, що це було лише запаморочення.

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Головний тренер «Бока Хуніорс» Родольфо Арруабаррена заявив, що помітив труднощі у півзахисника наприкінці першого тайму. За його словами, у перерві стан гравця дещо поліпшився, однак приблизно через 10 хвилин другого тайму було видно, що він має труднощі.

Паредес розпочав кар’єру в «Бока Хуніорс», а 2015 року переїхав до Європи, де грав за «Парі Сен-Жермен», «Рому» та «Ювентус».

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