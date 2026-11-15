Аргінін зменшив кількість пухлин і тяжкість вірусних інфекцій у мишей — ScienceDaily

Дослідники Рокфеллерівського університету виявили, що підвищення вмісту амінокислоти аргініну в раціоні мишей зменшувало утворення пухлин товстої кишки та послаблювало перебіг інфекцій грипу і SARS-CoV-2. Також додатковий аргінін поліпшував стан мишей, яким його давали вже після зараження грипом, повідомляє ScienceDaily.

Результати дослідження опублікували в журналі Cell. Автори наголошують, що експерименти проводили на мишах, тому ефективність добавок аргініну для профілактики або лікування раку, грипу чи COVID-19 у людей ще не доведена й потребує окремих досліджень.

Як аргінін впливає на імунне розпізнавання

Аргінін — амінокислота, яку організм виробляє самостійно та отримує з продуктів, багатих на білок. У клітинних експериментах команда під керівництвом Сохаїла Тавазоє з’ясувала: за дефіциту аргініну знижувався рівень 414 білків. Серед них були білки системи MHC-I — головного комплексу гістосумісності класу I.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ці білки розташовуються на поверхні клітин і демонструють Т-клітинам фрагменти білків ізсередини клітини. Так імунна система може розпізнавати вірусно інфіковані або злоякісно змінені клітини. За браку аргініну рибосоми, які синтезують білки, зупинялися під час утворення компонентів MHC-I. У результаті на поверхні клітин з’являлося менше таких молекулярних сигналів, що могло ускладнювати імунне розпізнавання загрози.

Результати в моделях раку та інфекцій

У мишей на дієті зі зниженим умістом аргініну формувалося більше пухлин товстої кишки. Натомість у тварин, які отримували більше цієї амінокислоти, пухлин було менше. В окремих моделях грипу та SARS-CoV-2 миші з раціоном, збагаченим аргініном, мали легші симптоми вірусних інфекцій.

Науковці припускають, що аргінін у майбутньому можна буде перевірити як доповнення до імунотерапії раку або для людей із підвищеним ризиком респіраторних вірусних інфекцій. Водночас автори роботи підкреслюють, що ці можливості поки залишаються експериментальними.

Читай нас у