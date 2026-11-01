Археолог Мохаммад Вахіб назвав місце хрещення Ісуса в Йорданії — RMF24

Йорданський археолог Мохаммад Вахіб заявив, що місце хрещення Ісуса розташоване на східному березі річки Йордан — приблизно за вісім кілометрів на північ від Мертвого моря. Науковець пов’язує цю локацію з біблійною Віфанією. Про результати його досліджень повідомляє RMF24.

Шість років розкопок

Вахіб, який представляє Хашимітський університет у Йорданії, ґрунтує свій висновок на результатах шестирічних археологічних розкопок. У районі на східному березі Йордану дослідники виявили залишки ранньохристиянських церков, хрещальних басейнів, молитовних каплиць і розвинених систем водопостачання.

За оцінкою археолога, ці знахідки свідчать, що територія була важливим осередком християнського культу вже в перші століття нашої ери. Водночас новозавітні тексти вказують, що Ісус був охрещений Іваном у Йордані, але не уточнюють, на якому саме березі річки це сталося.

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Свідчення паломників і мозаїка з Мадаби

Свою версію Вахіб також пов’язує з описами ранніх паломників. Зокрема, анонімний Паломник із Бордо у 333 році згадував хрещення Ісуса на східному березі Йордану. Подібний опис, за даними видання, залишив паломник Теодосій у 530 році.

Окреме значення для дослідження має мозаїчна карта з Мадаби, створена у VI столітті. Як стверджує археолог, на ній розрізняються Віфанія та Віфавара, розташовані по різні боки річки. На думку Вахіба, подальше змішування цих двох назв стало причиною розбіжностей щодо локалізації місця хрещення.

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