Археологи Борнмутського університету припустили, що Верика — правитель атребатів у Британії залізного віку, якого тривалий час вважали чоловіком, — могла бути жінкою. Атребати контролювали території, що охоплювали значну частину сучасних графств Гемпшир і Західний Сассекс. Про дослідження повідомляє ScienceDaily.

Приблизно у 40 році нашої ери Верику усунули від влади. Після цього правителька або правитель утекла до Рима й звернулася по допомогу до імператора Клавдія. Римський історик Кассій Діон стверджував, що це звернення спонукало Клавдія ухвалити рішення про вторгнення до Британії у 43 році. Якщо цей виклад точний, дії Верики могли вплинути на початок римського завоювання Британії.

Аргументи дослідника

Керівник археологічних польових робіт Борнмутського університету Майлз Расселл вважає, що історики XIX століття помилково ототожнили Верику з чоловіком через патріархальні уявлення. Одним з аргументів він називає закінчення імені на «а», характерне, за його словами, для імен інших відомих жінок-правительок того періоду — Картімандуї, яка правила бригантами, та Боудікки, очільниці іценів.

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На монетах Верики є латинський титул rex, який традиційно перекладають як «король». Расселл стверджує, що цей титул не обов'язково стосувався лише чоловіків, а його використання на монетах свідчить про повне схвалення влади Верики імператором. Дослідник також звертає увагу на зображення на монетах: на відміну від чоловіків-воїнів, характерних для монет інших британських правителів залізного віку, фігура Верики, за його оцінкою, має виразні жіночі риси.

Можлива роль у римському вторгненні

На думку Расселла, Верика могла бути не лише політичним приводом для римського втручання, а й союзницею Клавдія. Він припускає, що правителька могла надати римлянам тактичну інформацію та підтримку на місці. Дослідник також вважає, що усунення Верики від влади дало Клавдію політичне виправдання для військової кампанії.

Дослідження Расселла про Верику представлено у книжці Caratacus: Great king of Britain, виданій Bloomsbury, а також обговорено в останньому випуску журналу Current Archaeology.

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