Армія Австрії планує заборонити в’їзд на військові бази автомобілям Tesla, китайським машинам, а також моделям Volvo. Обмеження стосуватимуться кадрових військових і цивільних працівників армії, які прибувають на службу власним транспортом. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Критерій — сервери за межами Європи

За словами речника австрійських військових Міхаеля Бауера, головним критерієм буде зберігання даних, які збирає автомобіль, на серверах поза межами Європи. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо розташування військових об’єктів.

До обмежень планують включити Volvo, оскільки бренд із 2010 року перебуває у власності Китаю. Вони також стосуватимуться Tesla, хоча це американський виробник.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Побоювання щодо камер автомобілів

Бауер заявив, що китайські автомобілі, зокрема, мають багато камер, а дані з них, за його словами, надсилатимуть китайським розвідувальним службам незалежно від бажання власників. Цю заяву речник навів, пояснюючи заплановані заходи безпеки.

Працівники, які прибуватимуть на службу власними автомобілями, не зможуть заїжджати ними на територію військових об’єктів. Австрійські військові наразі обговорюють практичне впровадження обмежень із радою працівників.

Китайські автомобілі становлять близько 15% продажів на австрійському ринку. Австрійські військові планують діяти, наслідуючи приклад Армії оборони Ізраїлю та німецьких військових. В Ізраїлі китайським автомобілям уже заборонили в’їзд на військові бази, а оборонні підприємства припинили надавати китайські авто в лізинг своїм працівникам.

Читай нас у