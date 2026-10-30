Армія Ємену почала перевірку заяв про токсичні речовини в Таїзі — Anadolu Agency

Збройні сили Ємену заявили, що розслідують повідомлення про ймовірне застосування силами хуситів боєприпасів із токсичними речовинами в південно-західній провінції Таїз. Як повідомляє Anadolu Agency, за даними військових, після таких випадків серед цивільних і бійців сил спротиву могли бути випадки отруєння та задухи.

Перевірка повідомлень із фронту

Міністерство оборони Ємену заявило, що серйозно ставиться до польових повідомлень із фронтів у Таїзі про можливе використання токсичних матеріалів. Відомство закликало провести термінове розслідування, щоб встановити природу речовин, задокументувати їхній вплив і з’ясувати, хто міг їх постачати.

Військові також заявили, що повідомлення надійшли на тлі продовження атак хуситів на Таїз. За твердженням армії, йдеться про снайперський вогонь, невибіркові обстріли житлових районів і блокування доріг, що перешкоджає доступу до води, продовольства, медикаментів та інших необхідних товарів.

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Заклик до міжнародних організацій

Збройні сили Ємену застерегли хуситів від нападів на цивільних та застосування заборонених методів ведення війни. Вони наголосили, що захист цивільного населення і припинення облоги Таїза є обов’язком держави та її військових відповідно до конституційних зобов’язань і міжнародного гуманітарного права.

Міноборони також закликало ООН і міжнародні організації підтримати термінове розслідування й посилити тиск для відкриття доріг та безперешкодного доправлення гуманітарної допомоги. Таїз залишається одним із головних осередків війни в Ємені: хусити утримують позиції навколо частини провінції з 2015 року, а обмеження основних маршрутів сприяли тривалій гуманітарній кризі.

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