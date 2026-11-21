Єменська урядова армія заявила, що під час 854 операцій проти хуситів на кількох фронтах було вбито або поранено 193 польових командирів і бійців угруповання. Як повідомляє Anadolu Agency, операції проводилися в межах кампанії «Світанок Ємену».

Деталі операцій

Речник армії Маджед аль-Назілі повідомив, що урядові сили за підтримки Народного опору здійснили ці операції протягом останніх годин. За його словами, вони включали 31 авіаудар, 687 артилерійських обстрілів, 91 атаку безпілотниками та 45 ударів із ракетних пускових установок.

Військові стверджують, що операції були спрямовані по позиціях, скупченнях та укріпленнях хуситів. За заявою армії, було також знищено або пошкоджено 81 транспортний засіб та одиницю військової техніки, а також командні центри, спостережні пости й укріплення. Наведені дані про втрати хуситів не мають незалежного підтвердження.

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Удари коаліції

Армія також повідомила про удари коаліції на чолі із Саудівською Аравією по об'єктах у порту Ходейда на заході Ємену та в столиці Сані. Вона заявила, що ці об'єкти хусити використовували для підтримки військових операцій.

Коаліція заявила про знищення семи військових цілей у Сані, зокрема шести майстерень з виготовлення та складання конструкцій для пускових установок балістичних ракет і безпілотників. Також, за її твердженням, було уражено великий склад постачання хуситів.

За словами аль-Назілі, операції проти хуситів тривають на фронтах в Ель-Джауфі, Марібі, Таїзі та на півдні країни. Урядові сили розпочали кампанію «Світанок Ємену» 5 жовтня, щоб повернути території, які перебувають під контролем хуситів.

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