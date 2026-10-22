Армія Ємену заявила про четверту атаку на аеропорт Аль-Райян — Anadolu Agency

Армія Ємену заявила, що хусити вчетверте за кілька годин атакували міжнародний аеропорт Аль-Райян у місті Мукалла — адміністративному центрі провінції Хадрамаут. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сайт Міністерства оборони Ємену September Net.

Заява військових

Речник єменської армії генерал-майор Маджед ан-Нузайлі заявив, що угруповання хуситів здійснило четверту атаку на аеропорт у Мукаллі. За його словами, атаки на летовища мають на меті «нав’язати блокаду єменському народу».

Аль-Райян є одним із важливих цивільних аеропортів Ємену та обслуговує мільйони людей у Хадрамауті й інших провінціях. Хусити одразу не коментували заяву військових.

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Інші повідомлення про атаки

У середу хусити атакували аеропорт Аль-Райян трьома безпілотниками. За даними кореспондента Anadolu Agency, це була перша атака на летовище після відновлення військової ескалації в липні.

Державний канал Saba також повідомив, що хусити націлили балістичну ракету на міжнародний аеропорт Адена на півдні Ємену, не навівши інших деталей. Місцеві жителі розповіли Anadolu Agency, що чули гучний вибух поблизу аеропорту.

Події відбуваються на тлі військового наступу міжнародно визнаного уряду Ємену проти хуситів на південному заході країни. Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька інших провінцій; у 2015 році на підтримку міжнародно визнаного уряду втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

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