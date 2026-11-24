Збройні сили Ємену заявили про готовність відбити можливий наступ хуситів на Аден — опорне місто міжнародно визнаного уряду країни. За словами військового речника полковника Маджида аль-Нузайлі, підрозділи хуситів перебувають приблизно за 60 кілометрів від міста.

Як повідомляє France 24, єменські військові вважають загрозу серйозною та заявляють, що підготували оборону Адена. Аль-Нузайлі наголосив, що захоплення міста не відбудеться і урядові сили не допустять, щоб воно опинилося під загрозою.

Просування хуситів

Заява військових пролунала після просування хуситів цього місяця та відведення урядових сил із районів поблизу Червоного моря. Уряд пояснював передислокацію необхідністю посилити війська там, де цього потребує ситуація, зокрема для захисту Адена та сусідніх провінцій.

15 листопада шість єменських джерел повідомили AFP, що хусити встановили контроль над районами Аль-Макатіра та Аль-Мадаріба й розташувалися за 60 кілометрів від південного міста.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява керівництва Ємену

Голова президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі заявив, що довіряє здатності єменського народу та збройних сил покласти край загрозі з боку хуситів незалежно від змін на лінії фронту.

За даними урядових військових джерел, хусити останніми тижнями неодноразово завдавали ударів по Адену. Під час атаки 15 жовтня було атаковано президентський палац, загинули чотири людини. Раніше хусити вже безуспішно намагалися захопити Аден на початку війни у 2015 році.

Міжнародно визнаний уряд Ємену базується в Адені після того, як хусити витіснили його зі столиці Сани у 2014 році. За останніми даними ООН, після зриву перемир'я в липні бойові дії забрали понад 1 600 життів і змусили понад 300 тисяч людей залишити свої домівки.

Читай нас у