Армія Ємену заявила про нейтралізацію майже 500 хуситів за добу — Anadolu Agency

Армія Ємену заявила, що протягом попередніх 24 годин провела 1 272 операції проти хуситів і нейтралізувала майже 500 їхніх бійців та польових командирів. Як повідомляє Anadolu Agency, речник армії Маджед ан-Нузайлі не уточнив, скільки людей із цієї кількості загинули або зазнали поранень.

Операції на кількох фронтах

За словами речника, під час операцій було знищено або пошкоджено 169 транспортних засобів, одиниць техніки та важкого озброєння. Удари завдавали по позиціях хуситів, їхніх підкріпленнях, укріпленнях, вогневих позиціях і маршрутах постачання в межах операції «Світанок Ємену».

Ан-Нузайлі заявив, що дії військових підтримали наземне просування та відбиття позицій на фронті в Аль-Джауфі на півночі країни. Урядові сили також продовжували операції в провінціях Маріб, Аль-Байда, Лахдж і Таїз.

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Бої в Таїзі та Аль-Джауфі

У Таїзі підрозділи армії та союзні бійці Народного опору воювали з хуситами за підтримки бойової авіації, безпілотників і артилерії, стверджує речник. Він також заявив, що сили вживали заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Раніше армія повідомила про збиття двох безпілотників хуситів і авіаудари по їхніх позиціях у районі Аль-Місрах на південь від Таїза. Водночас Міністерство внутрішніх справ заявило, що удар безпілотника хуситів по будинку на заході Таїза вбив жінку та дівчинку, ще одна жінка дістала поранення. Урядові сили також повідомили про встановлення контролю над стратегічним гірським хребтом Хувейшіан в Аль-Джауфі.

Операцію «Світанок Ємену» урядові сили розпочали 5 жовтня. Її метою вони називають відновлення державних інституцій з-під контролю хуситів і повернення столиці Сани. За даними ООН, ескалація бойових дій, що відновилася в липні, призвела до загибелі й поранення тисяч людей та переміщення більш як чверті мільйона жителів.

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