Єменська армія заявила про загибель 27 бійців угруповання хуситів під час наступу в південно-західній провінції Таїз. Як повідомляє Anadolu Agency, операцію провели у районі Аль-Місрах за підтримки сил Народного опору.

Наступ у районі Аль-Місрах

35-та бронетанкова бригада заявила, що її військові атакували позиції хуситів. За твердженням бригади, під час операції також були поранені інші члени угруповання та пошкоджені його оборонні споруди.

В іншій частині провінції Таїз артилерійський обстріл хуситів призвів до загибелі дівчинки в селі Янан, повідомило державне агентство Saba.

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Заяви про атаки в інших провінціях

У центральній провінції Маріб армія заявила про збиття безпілотника хуситів, який ніс вибухівку. Також, за даними військового сайту, армійські дрони завдали ударів по позиціях угруповання на південний схід від Аль-Хазма в північній провінції Аль-Джауф.

Окремо військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що Саудівська Аравія за 24 години завдала 72 авіаційних і ракетних ударів у кількох провінціях Ємену.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші райони країни. Нова ескалація між урядовими силами й хуситами почалася в липні після зриву перемир'я, укладеного у 2022 році.

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