Армія Ірану попередила про розширення війни в разі нового удару США — Asharq Al-Awsat

В Ірані речник армії Мохаммад Акрамінія заявив, що новий напад США може поширити війну на значно ширшу географічну територію. У дописі в соцмережі X він попередив: якщо президент США знову вдатися до регіональних дій під тиском прихильників Ізраїлю, війна охопить більший регіон.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також заявив про готовність збройних сил країни протидіяти тим, хто наважиться завдати шкоди іранцям. Подробиць можливих дій у Тегерані не навели.

Посередництво Катару

Заяви пролунали на тлі дипломатичних контактів, спрямованих на запобігання відновленню бойових дій. У п’ятницю до Тегерана прибула делегація Катару для переговорів із високопосадовцями Ірану. Катар і Пакистан виступають посередниками між сторонами конфлікту, однак тривалої домовленості вони поки не досягли.

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Газета The Wall Street Journal повідомила, що віцепрезидент США Джей Ді Венс за дорученням президента Дональда Трампа надіслав лист очільнику служби безпеки Ірану Мохсену Резаї. За даними видання, це було спробою відновити переговори та запобігти подальшим американським ударам. Іран підтвердив отримання листа, але про відповідь не повідомляв.

Ситуація в Ормузькій протоці

За даними Asharq Al-Awsat, останнім часом бойові дії зосереджувалися навколо Ормузької протоки — важливого маршруту для експорту енергоносіїв із Перської затоки. Видання стверджує, що Іран блокує протоку від початку війни, а США у відповідь блокують іранські порти, намагаючись посилити економічний тиск на країну.

Видання також зазначає, що конфлікт спричинив зростання цін на енергоносії та став непопулярним серед американських виборців напередодні проміжних виборів у США.

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