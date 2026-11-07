Ізраїльські військові готуються до можливого відновлення наступу в Лівані, якщо бойові дії з Іраном поновляться. Про це з посиланням на ізраїльську газету Yedioth Ahronoth повідомляє Anadolu Agency.

Підготовка на ліванському напрямку

За даними видання, ізраїльська армія продовжує операції вздовж кордону з Ліваном, облаштовує військові позиції та оновлює оперативні плани перед зимовим періодом. У системі безпеки Ізраїлю очікують рішення США щодо можливого відновлення військових операцій проти Ірану, оскільки ситуація може швидко змінитися залежно від рішень у Вашингтоні.

Водночас ізраїльські військові, як стверджує газета, не зафіксували незвичних ознак посилення підготовки американських сил у регіоні, за винятком зміцнення американської присутності на півдні Ізраїлю та руху військово-морських сил США в Аравійському морі.

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Розбіжності щодо цілей операції

Yedioth Ahronoth також повідомила про різні підходи до потенційної нової операції проти Ірану. За її даними, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прагне повалення іранської влади, тоді як частина посадовців у Вашингтоні підтримує швидку інтенсивну операцію для послаблення Тегерана та примушення його до переговорів у невигідних умовах.

Газета також написала, що перед парламентськими виборами в Ізраїлі минулого місяця начальник Генерального штабу Еяль Замір мав суперечки з Нетаньягу та міністром оборони Ізраелем Кацем через їхню позицію щодо військових дій проти Тегерана. Деякі ізраїльські посадовці вважають, що Нетаньягу може прагнути нової війни з Іраном, аби зберегти владу після того, як його блок здобув 53 із 120 місць на виборах до Кнесету 27 жовтня, тоді як опозиційний блок отримав 48 мандатів.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого 2026 року, а у квітні було досягнуто припинення вогню. У липні бойові дії між Вашингтоном і Тегераном відновилися на тлі безрезультатних дипломатичних зусиль. 26 червня Ліван та Ізраїль підписали за посередництва США рамкову угоду, яка передбачала поступове виведення ізраїльських сил з окупованої ліванської території в обмін на розгортання ліванської армії та перебрання нею безпекових функцій.

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