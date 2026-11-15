Армія Ізраїлю оголосила 2027 роком підготовки до землетрусів — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю визначила 2027 рік роком підготовки до землетрусів після підземних поштовхів, які минулого тижня відчули в районі затоки Ейлат. Військові планують відновити й посилити можливості управління під час природних катастроф, повідомляє Jerusalem Post.

Старший офіцер Командування тилу Ізраїлю заявив, що сильний землетрус є одним із наймасштабніших сценаріїв, до яких готуються служби. За оцінкою аварійних і рятувальних структур, такий сценарій може передбачати від сотень до тисяч загиблих, а також евакуацію від десятків до сотень тисяч людей. Значних пошкоджень можуть зазнати інфраструктура, лікарні та енергетична система.

Плани реагування

У перші години після можливого землетрусу екстрені служби мають оцінити масштаб наслідків і визначити райони, яким найтерміновіше потрібна допомога. За словами офіцера, на формування первинної картини ситуації потрібно від шести до 12 годин.

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За планом, поліція Ізраїлю першою реагуватиме на надзвичайну ситуацію, тоді як Командування тилу залучатимуть до складніших ділянок. Серед його завдань названо тривалі пошуково-рятувальні роботи, евакуацію постраждалих, створення зон допомоги й наметових містечок, а також реагування на пошкодження національної інфраструктури.

Координація та допомога Ейлату

У межах підготовки військові створюють Національний центр тилу, який очолюватиме бригадний генерал. Центр має координувати навчання та взаємодію організацій, що реагують на надзвичайні ситуації. Також плануються спільні навчання за участю муніципалітетів, міністерств і інших структур, інтеграція волонтерських підрозділів місцевої влади та хакатони для пошуку рішень для екстремальних сценаріїв.

Окремий план підготовлено для Ейлата, який через географічну віддаленість і обмежені медичні та логістичні ресурси може зіткнутися з додатковими труднощами. План передбачає повітряне перекидання медиків і рятувальників із центральних районів Ізраїлю до міста, зокрема у координації з ВПС. Система раннього попередження про землетруси, яка використовує датчики Геологічної служби Ізраїлю, надсилає сповіщення на телефони та через сирени; офіцер зазначив, що навіть 12–13 секунд попередження можуть рятувати життя.

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