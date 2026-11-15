Армія Ізраїлю провела навчання зв’язківців на двох напрямках — Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю протягом минулого тижня провела навчання підрозділів зв’язку та кіберзахисту одночасно в Північному й Південному командуваннях. Маневри відбулися на тлі занепокоєння щодо можливої ескалації з Іраном та ймовірних атак на ізраїльський тил з боку пов’язаних з Тегераном угруповань у регіоні, повідомляє Jerusalem Post.

Сценарії надзвичайних ситуацій

У навчаннях брали участь батальйони й роти батальйону «Ейтанім». Військові відпрацьовували різні надзвичайні та складні оперативні сценарії, що мали відтворити виклики, з якими війська можуть зіткнутися в екстреній ситуації.

Одним із завдань було забезпечення безперервного зв’язку між підрозділами на місцях та їхніми командними пунктами в умовах, коли системи комунікації можуть бути пошкоджені або порушені. Під час маневрів також враховували досвід, отриманий після атак 7 жовтня.

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Розгортання цифрової інфраструктури

Військові тренувалися оперативно розгортати обладнання зв’язку та створювати цифрову інфраструктуру з нуля для підтримки дій у режимі реального часу. Окремо відпрацьовували збереження можливостей командування й управління за різної погоди, на складній місцевості та на значній відстані від кордону.

Голова Управління зв’язку та кіберзахисту генерал-майор Авіад Даган визначив пріоритетом незалежність і перевагу армії у можливостях зв’язку, щоб управління військами не було порушене навіть під час атак, збоїв або тяжких надзвичайних ситуацій. У межах навчань управління також випробувало нові спроможності.

Начальник служби зв’язку Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Омер Коен заявив, що навчання є частиною постійного процесу посилення оперативної готовності підрозділів зв’язку в усіх секторах.

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