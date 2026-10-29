Армія Ізраїлю заявила про запуск перехоплювача на півдні Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльська армія заявила про запуск перехоплювача по підозрілій повітряній цілі, яку виявили поблизу її військових на півдні Лівану. За повідомленням Anadolu Agency, сирени повітряної тривоги не вмикали відповідно до політики армії.

У заяві в соцмережі X ізраїльські військові не уточнили характер цілі та не повідомили, чи вдалося її перехопити.

Удари на півдні Лівану

Ліванське Національне інформаційне агентство NNA повідомило про два послідовні авіаудари по Кфар-Тебніту. За його даними, удари також завдали по околицях Барашіта та району Ваді-ель-Худжайр.

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NNA також повідомило, що ізраїльські військові провели демонтаж у Дейр-Мімасі. Над Мансурі, за даними агентства, здетонували два безпілотники з вибухівкою, які перед цим низько пролетіли над містом і сусідніми Клайлехом та Буют-ас-Сайядом.

Угода та подальші атаки

За даними NNA, ізраїльська авіація також літала на малій висоті над південним Ліваном, імітувала нальоти та скидала освітлювальні ракети. Угода, досягнута 26 червня за посередництва США, передбачає поступове виведення ізраїльських військ з окупованої ліванської території в обмін на розгортання ліванської армії та роззброєння збройних угруповань.

За наведеними Anadolu Agency даними, від 2 березня внаслідок атак Ізраїлю на Ліван загинули щонайменше 4 386 людей, ще 12 407 дістали поранення, а понад мільйон осіб були змушені залишити домівки. Ізраїль, за даними агентства, продовжує утримувати райони на півдні Лівану, зокрема території, зайняті під час війни 2023–2024 років.

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