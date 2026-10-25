Армія Ізраїлю запровадить блокаду Західного берега в день виборів — Der Spiegel

Армія Ізраїлю заявила, що в день парламентських виборів у країні у вівторок запровадить блокаду окупованого Західного берега річки Йордан. Для палестинців також планують закрити всі наземні переходи між Західним берегом та Ізраїлем, повідомляє Der Spiegel.

Обмеження для працівників

За даними ізраїльських військових, у неділю та понеділок палестинським працівникам не дозволятимуть в’їзд до ізраїльських поселень на Західному березі та в долині Йордану. Винятки передбачені для промислових зон і обмеженої кількості дозволених районів.

Ізраїльське політичне керівництво схвалило рекомендацію Міністерства оборони заборонити палестинським працівникам в’їзд до всіх поселень і промислових зон у день виборів.

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Операція в Хевроні

Обмеження оголосили на тлі ізраїльської військової операції на Західному березі після нападу озброєних палестинців поблизу Хеврона в п’ятницю. За інформацією армії Ізраїлю, унаслідок нападу загинули двоє військових, ще троє дістали поранення. Двох підозрюваних нападників із Хеврона, за даними військових, убили.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац підтвердив, що близько 2 тисяч палестинців були витіснені зі своїх домівок у Хевроні. Він заявив, що мешканцям не дозволять повернутися до своїх районів, доки ізраїльські сили не вирішать проблеми, пов’язані з ХАМАС у Хевроні.

Мер Хеврона Юссеф аль-Джабарі раніше заявив телеканалу Al Jazeera, що від початку ізраїльських рейдів у п’ятницю зі своїх домівок були витіснені 2200 людей. Армія Ізраїлю повідомила про антитерористичні операції приблизно у 40 районах і на 400 локаціях Західного берега, проведені спільно з прикордонною поліцією та спецслужбою. За її даними, затримано близько 40 підозрюваних, серед яких є члени ХАМАС та «Ісламського джихаду».

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