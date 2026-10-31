Армія Ізраїлю знесла в Хевроні будинки нападників на військових — Asharq Al-Awsat

Армія Ізраїлю у п’ятницю знесла в Хевроні на окупованому Західному березі Йордану будинки двох нападників, які 23 жовтня вбили двох ізраїльських військових на контрольно-пропускному пункті. Обидва нападники загинули під час атаки. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, знесення відбулося в межах масштабної ізраїльської операції в районах поблизу КПП.

Після нападу прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився провести операцію. За даними видання, вона призвела до примусового переміщення понад 3 тисяч палестинців і викликала протести місцевих жителів. Палестинські посадовці звинуватили Нетаньягу у спробі використати операцію для мобілізації підтримки напередодні загальних виборів в Ізраїлі, запланованих на вівторок. Ізраїльський уряд назвав дії військових відповіддю на напад на солдатів.

Знесення та обмеження в Хевроні

За словами місцевих жителів, у зруйнованих 30 жовтня будинках до цього жили дружини та діти нападників. Упродовж попереднього тижня військові примусили палестинців залишити цей район. Місцеві посадовці також повідомили про знесення інших будинків, крамниць, доріг і заводів у Хевроні, однак точний масштаб руйнувань залишається нез’ясованим.

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Ізраїльська армія заявила, що надалі діятиме на випередження й наступально, аби запобігати атакам на Західному березі Йордану та захищати жителів регіону. Військові також перекрили більшість в’їздів до Хеврона, суттєво обмеживши пересування палестинців, зокрема тих, хто потребує медичної допомоги.

Реакція ООН і напади поселенців

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що переміщення мешканців викликає серйозне занепокоєння щодо невиправданого та непропорційного застосування сили. За його словами, погрози спорожнити та знищити цілі райони також породжують побоювання щодо етнічних чисток.

Того ж дня поблизу села Кафр-Малік біля Рамалли свідки Reuters зафіксували, як ізраїльські поселенці штовхали палестинців і перешкоджали фермерам збирати оливки за присутності військових. Армія заявила, що відреагувала на повідомлення поселенців про кидання каміння палестинцями та затримала двох палестинців. На повідомлення про напади поселенців військові не відповіли, а кореспондент Reuters не бачив, щоб палестинці кидали каміння. Правозахисна організація Yesh Din повідомила щонайменше про 135 фізичних нападів під час збору оливок станом на 23 жовтня.

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