Армія Китаю роздає уживані портфелі для скорочення витрат — South China Morning Post

Народно-визвольна армія Китаю проводить кампанію зі скорочення витрат, у межах якої офіцерам роздають уживані портфелі, а військові частини повторно використовують деталі обладнання та святкові прикраси й запроваджують двосторонній друк. Про це повідомляє South China Morning Post.

Кампанія ощадливості

Заходи є частиною ширшої політики економії у китайських збройних силах у межах 15-го п’ятирічного плану Пекіна на 2026–2030 роки. План передбачає розвиток армії через ощадливість, підвищення ефективності, зниження витрат і сталість. Військовим також доручили вдосконалити систему закупівель та скоротити витрати на навчання, управління й технічне забезпечення.

Підрозділ ВПС у складі Східного командування, за даними газети PLA Daily, використав старі декоративні прапори для святкового оформлення замість закупівлі нових. Там також почали заохочувати двосторонній друк, повторне використання деталей і спільні поїздки до однакових пунктів призначення. Зекономлені кошти спрямували на спортивне обладнання для підрозділу.

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Повторне використання деталей

Підрозділ Народної збройної поліції в центральній провінції Хенань збирає гвинти, сталеві прути та інші придатні компоненти з пошкодженого обладнання. Їх використовують для виготовлення навчальних пристроїв і модернізації наявного оснащення. У ремонтних майстернях встановили контейнери для збору деталей, а різні підрозділи обмінюються запасними частинами.

В одному з підрозділів ВПС офіцерам, які відвідували недавнє навчальне заняття, видали уживані портфелі замість нових, як це робили раніше. Окремий підрозділ, відповідальний за адміністративну логістику при Центральній військовій раді Китаю, також посилив контроль за витратами пального та обслуговуванням автомобілів. Там запровадили цифрову систему моніторингу витрати пального й умов водіння, щомісяця аналізують ці дані та щокварталу відзначають найбільш ощадливих водіїв. Ремонтні потужності оснастили 35 комплектами обладнання, щоб самостійно усувати поширені несправності автомобілів.

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