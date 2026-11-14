Армія Лівану вилучила арсенал у південному передмісті Бейрута — Asharq Al-Awsat

Ліванська армія вилучила велику партію зброї та боєприпасів під час рейду на склад у районі Мушаррафіє в південному передмісті Бейрута. Військові затримали громадянина Лівану, якого в заяві ідентифікували ініціалами A.A., та розпочали розслідування під судовим наглядом.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, операції передували спостереження і моніторинг діяльності, пов’язаної з перевезенням та незаконним обігом зброї. Армія не назвала власника складу та не повідомила про належність вилученої зброї до будь-якої організації.

Перебіг розслідування

Відставний бригадний генерал Фаді Дауд назвав рейд превентивною операцією, проведеною на підставі спостереження, а не реакцією на безпосередній інцидент. Він наголосив, що до завершення слідства не можна покладати відповідальність на конкретну сторону.

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За словами Дауда, зберігання боєприпасів у густонаселеному районі створює пряму небезпеку для місцевих жителів. Він також пов’язав операцію з курсом ліванської влади на встановлення державної монополії на зброю.

Версії військового оглядача

Військовий оглядач Мустафа аль-Асаад, який проаналізував оприлюднені фото, припустив, що набір вилученої зброї більше схожий на товар досвідченого торговця, ніж на підготовку до прямого військового зіткнення. На його думку, різне походження зразків свідчить про широку мережу постачання.

Аль-Асаад зазначив, що частину пістолетів могли легально імпортувати до Лівану, тоді як інші зразки, зокрема деякі пістолети Glock, могли бути контрабандними або викраденими в Іраку. Водночас він підкреслив, що встановити їхнє походження можливо лише після перевірки серійних номерів і маркувань. Серед вилученого також були ручні гранати, матеріали, придатні для виготовлення вибухових речовин, приціли та прилади нічного бачення.

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