Армія Непалу направляє гелікоптер до туристів, заблокованих снігом — Kathmandu Post

У Непалі армія направляє гелікоптер для евакуації шістьох туристів з Індії, які через сильний снігопад опинилися заблокованими в Данігаді, у 8-му окрузі сільського муніципалітету Шей-Фоксундо району Долпа. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Гелікоптер очікують найближчим часом

Очільниця районної адміністрації Джуну Хамал заявила, що гелікоптер має невдовзі прибути до місця, де перебувають туристи, щоб евакуювати їх. За її словами, витрати на рятувальну операцію планують покрити з Фонду управління стихійними лихами.

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Снігопад триває кілька днів

У районі Долпа вже кілька днів безперервно сніжить. Негода порушила повсякденне життя у високогірних місцевостях і посилила ризики для туристів.

Районна адміністрація закликала місцевих жителів і відвідувачів дотримуватися обережності та залишатися у безпечних місцях. Там попередили, що несприятлива погода, яка зберігається, може створити додаткові ризики.

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