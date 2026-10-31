Армія Нігерії заявила про 48 убитих бойовиків — The Rio Times

Нігерійські військові заявили, що 29–30 жовтня відбили атаки бойовиків на свої позиції в населеному пункті Бітта у штаті Борно та у навчальному центрі в Буні-Яді у штаті Йобе. За твердженням армії, під час боїв загинули 48 учасників угруповань Boko Haram та ISWAP, один військовослужбовець Нігерії загинув, ще двоє зазнали легких поранень.

Як повідомляє The Rio Times, заяву від імені Об'єднаної оперативної групи на північному сході країни, що діє в межах операції Hadin Kai, зробив виконувач обов'язків офіцера з медіаінформації капітан Мохаммед Гоні. Дані про втрати бойовиків незалежно не підтверджені, а військові не навели окремого розподілу загиблих за місцями боїв.

Зброя, яку заявили військові

Армія також заявила про вилучення 42 автоматів АК-47, п'яти кулеметів ПКТ, чотирьох кулеметів загального призначення, одного 60-міліметрового міномета, 105 магазинів до АК-47, двох відеокамер і великої кількості боєприпасів. За оцінкою видання, атаки саме на військові об'єкти свідчать, що обидва угруповання зберігають можливість проводити наступальні операції на північному сході Нігерії.

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Протистояння Boko Haram та ISWAP

Boko Haram та ISWAP є суперницькими джихадистськими угрупованнями, які змагаються за вплив, рекрутів, ресурси й території в районі басейну озера Чад. Boko Haram описують як більш фрагментовану та локально орієнтовану структуру, що використовує рейди, викрадення, пограбування й вимагання. ISWAP, пов'язане з центральним керівництвом «Ісламської держави», має більш централізовану систему командування, оподатковує сільське господарство, рибальство, торгівлю та худобу в районах зі слабкою присутністю держави.

Збройне протистояння на північному сході Нігерії триває близько 16 років і зачіпає, зокрема, штати Борно, Йобе та Адамава. Воно спричинило масове переміщення людей, порушило сільське господарство, торгівлю й доступ до базових послуг. Видання зазначає, що тактичні успіхи військових самі по собі не гарантують відновлення стабільного цивільного управління в регіоні.

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