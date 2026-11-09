Армія Нігерії знищила ймовірні сховки злочинців у парку Олд-Ойо — Premium Times Nigeria

Армія Нігерії провела операцію в національному парку Олд-Ойо, під час якої знищила тимчасові укриття, що, за її даними, використовували підозрювані злочинці. Військові також вилучили автомат АК-47, порожній магазин і рушницю Dane, повідомляє Premium Times.

Операція в національному парку

Операцію 7 і 8 листопада 2026 року провели підрозділи Operation IGBO DANU II, що діють у складі 2-ї дивізії армії Нігерії, разом із гібридними силами. За заявою армії, 7 листопада військові виявили в парку людей, яких назвали підозрюваними злочинцями. Ті втекли, коли підрозділи наблизилися.

Наступного дня під час подальшої операції солдати знайшли тіло людини, яку армія назвала одним із підозрюваних, що втекли після першого контакту. Військові повідомили, що продовжують обстежувати територію, аби розшукати втікачів і запобігти їхньому перегрупуванню.

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Безпекова ситуація в Олд-Ойо

Операція відбулася на тлі занепокоєння щодо використання національного парку Олд-Ойо викрадачами та іншими злочинними групами як укриття. 15 травня з трьох шкіл у районі місцевого самоврядування Оріре штату Ойо викрали 46 учнів і вчителів, яких, за даними видання, доправили до національного парку. Силові структури звільнили викрадених 10 липня, після 56 днів у полоні.

Operation IGBO DANU, також відома як Operation Forest Flush, стартувала у січні 2026 року та була спрямована проти осередків бандитів у штаті Квара. У жовтні командувач 2-ї дивізії генерал-майор Аувалу Махмуда заявив, що військові взяли весь парк під контроль як навчальний полігон, щоб не допустити використання лісової території злочинними групами.

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